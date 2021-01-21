Анастасия Волочкова, Мила Кузнецова, Яна Кошкина и другие звезды окунулись на Крещение

На первом фото Анастасия Волочкова. Звезда не нашла прорубь, поэтому купалась в купели. Балерина прикрылась банным веником, чтобы ничего не засветить, ведь звезда была совсем без одежды. Об этом Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором видео уже была Мила Кузнецова. Красотка с 15-м размером груди искупалась на Крещение в Киеве. Звезду совсем не смущала температура и она показалась в купальнике. Девушка занималась моржеванием вместе с "1+1".

Закрывает тройку Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламов. Звезда сняла шубу и в длинной рубашке залезла в ополонку. Девушка несколько раз окунулась, пока за процессом наблюдали спасатели.

На чертвертом месте Татьяна Навка. Звезда показала фото, где уже выбралась из воды и стояла грелась, укутавшись белой простыней. Фигуристка улыбалась и смотрела в объектив камеры. Закрывает пятерку украинская певица Tayanna. Звезда тоже решила искупаться на Крещение. Девушка показала фото, где была без одежды и белья, стоя в ледяной воде. Волосы звезда собрала в хвост, а руками прикрывала бюст.

Напомним, именинница Волочкова поразила откровениями об интиме в самолете и будущем муже

Также Politeka писала, что полностью раздетая Волочкова выскочила на мороз, повторив свой коронный номер

А еще Politeka сообщала, что Волочкова в бесстыжем купальнике похвасталась результатами радикального похудения



