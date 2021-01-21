Популярная украинская певица Настя Каменских похвасталась натуральной красотой

Звезда вместе с мужем, рэпером Потапом, отдыхали в теплых краях, сообщает Politeka.net. Настя решила похвастаться, как проводит время.

Певица позировала на пляже, наслаждаясь легким ветерком, который развеивал ее кудри. Вид у звезды был невероятно нежным и красивым. Примечательно, что Настя была без косметики, и сверкнула натуральной красотой.

Звезда была в купальнике на тонких бретельках. Певица расстегнула несколько кнопок, придав образу еще большей пикантности, блистая грудью в декольте.

Красивые украшения дополнили горячий образ Каменских.

"Почувствуйте эту нежность 💚", - подписала фото артистка.

За семь часов пост собрал более 80 тысяч лайков и много комментариев.

"Красивая ❤️❤️❤️", "Бомба Пушка Ракета 🚀 😍👍❤", "НЕРЕАЛЬНАЯ💔", "Кожа👍👍👍👍", "Так Нежно! Искренне!С Любовью😉😉🤗", "Как же 👏хорошааааа👏", "Милая оочень💘😍", "Волшебная🔥🔥🔥", "Такая милая и нежная💟", "♥️Очень красивое фото, Настя красавица 😍", "Красоточка💚💚💚💚💚💚💚", "Красотка🔥🔥", "Красивый загар😍👍и вообще все фото👌🔥", "Естественная и эффектная красотка 😍🔥🔥🔥", "Восхитительная женщина 😍", "🔥🔥🔥🔥🔥 очень красивая😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘", "Классно выбриты подмышки", "Чуть-чуть видно фотошоп", "Вам к лицу этот цвет🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝🥝", "Море,солнце,воздух,пляж и красивая девушка на нём отдыхает", - написали пользователи сети.

Напомним, сонная Каменских показала настоящую себя рядом с Потапом в постели: "Третий не лишний".

Как сообщала Politeka, раздетая Каменских поразила новой внешностью, звезду спутали с Поляковой: "Вау, какой повод?".

Также Politeka писала, что загоревшая Каменских в черном лифчике обескуражила видом на прогулке: "Каждый раз новое лицо".