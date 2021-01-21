Американская актриса и певица Дженнифер Лопес в эффектном образе заставила публику гордиться ею

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала во всем белом рядом со своим возлюбленным, экс-бейсболистом Алексом Родригесом.

Дженнифер была в тоненькой блузе с рюшами, брюках-палаццо, кардигане и берете. Стильные перчатки, крупные серьги и босоножки на высоком каблуке дополнили шикарный образ.

Так, артистка выступила на инаугурации президента США Джо Байдена и позировала вместе с бойфрендом на ступеньках Белого дома. На некоторых кадрах они с Родригесом обнимались и даже целовались.

В другом посте Лопес изумила фотосессией, расположившись в "кресле босса". Певица сблизка показала наряд и макияж, с которыми выступила на инаугурации.

"Спасибо за то, что были со мной и для меня, от небольших личных событий до самых ярких моментов 🇺🇸 # Inauguration2021 🤍", - подписала кадры Лопес.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые отметили, что плакали, когда смотрели выступление Джей Ло - исполняя свой хит «Let's Get Loud», той удалось затронуть публику за живое.

"Такой великий момент🙏"

"так мощно я не могу 😭🤍"

"Такая красивая. Ты сразила, детка. ❤️"

"Мне нравится часть с LETS GET LOUD. Я так горжусь тобой. Ты классная😍❤️"

"Мощная пара прямо там 🤍"

"Все время плакала... Я так горжусь тобой, спасибо!"

"Это исторический момент, и вы были его частью и прекрасно выступили! Мне очень понравилось ваше выступление! 😍"

"Вы были невероятны!!!"

Напомним, что Дженнифер Лопес в пикантном купальнике заткнула за пояс 18-летних: «Сладкая конфетка».

Как сообщала Politeka, Лопес впечатлила страстным образом в костюме с "невидимым" бельем: "Настоящий ангел!".

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