Певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что не смогла вернуться домой после отпуска
MARUV, которая отдыхала в одном из самых популярных отелей ОАЭ вместе с мужем Александром Корсуном, уже должна была вылететь домой, но этого не произошло. Обо всем артистка рассказала на своей странице в «Инстаграм», сообщает Politeka.net.
«Самолет мы успешно провтыкати. А это значит, что завтра вас ждет продолжение сторясов с бассейна. А все почему? Потому что Дубай меня не отпускает. Надеюсь, я отсюда улечу хотя бы на следующей неделе. А может и в следующем месяце», - говорит певица в Сторис.
Детальнее о том, из-за чего она не смогла вылететь в запланированное время певица не рассказала.
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Можно предположить, что перспектива посмотреть на красотку в бассейне только обрадует ее поклонников.
Отметим, накануне на своей странице в Instagram Анна Корсун поделилась соблазнительными снимками, на котрых она заечатлена в купальнике посреди пустыни.
MARUV надела также черную блузу, которую спустила с плеч, и той сразу поигрался ветер.
"Несколько фотографий из моей поездки по пустыне🙌
Какая из них твоя любимая? ", - подписала снимки MARUV.
Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".
Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".
Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".