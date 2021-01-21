Певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что не смогла вернуться домой после отпуска

MARUV, которая отдыхала в одном из самых популярных отелей ОАЭ вместе с мужем Александром Корсуном, уже должна была вылететь домой, но этого не произошло. Обо всем артистка рассказала на своей странице в «Инстаграм», сообщает Politeka.net.

«Самолет мы успешно провтыкати. А это значит, что завтра вас ждет продолжение сторясов с бассейна. А все почему? Потому что Дубай меня не отпускает. Надеюсь, я отсюда улечу хотя бы на следующей неделе. А может и в следующем месяце», - говорит певица в Сторис.

Детальнее о том, из-за чего она не смогла вылететь в запланированное время певица не рассказала.

Можно предположить, что перспектива посмотреть на красотку в бассейне только обрадует ее поклонников.

Отметим, накануне на своей странице в Instagram Анна Корсун поделилась соблазнительными снимками, на котрых она заечатлена в купальнике посреди пустыни.

MARUV надела также черную блузу, которую спустила с плеч, и той сразу поигрался ветер.

"Несколько фотографий из моей поездки по пустыне🙌

Какая из них твоя любимая? ", - подписала снимки MARUV.

Напомним, что MARUV молит украинцев о помощи, на кону жизнь: "Срочно...".

Как сообщала Politeka, скандальную MARUV в мокром купальнике отшлепали в бассейне, кадры не для слабаков: "Есть, что показать".

Также Politeka писала, что MARUV в прозрачном наряде расставила ноги, приковав взгляды к самому аппетитному: "чистый кайф".