Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret блеснула бюстом в красивом лифчике

Модель выглядит безупречно в любом наряде и даже без него, пишет Politeka.net. Стройная фигура с тонкой талией никого не может оставить равнодушным.

Поклонники с придыханием вспоминают жаркие образы звезды в своих фан-страничках.

На одном из последних фото Белла предстала в красивом зеленом лифчике, который, вероятно, был сделан из шелка.

Ткань красиво подтянула бюст и сжала его, тонкая бретелька едва ли не соскальзывала с плеча.

Тонкое белое кружево прибавило образу некой роскоши и пикантности.

Модель зачесала за ушки волнистые волосы и посмотрела в камеру. Лифчик подходил под цвет глаз Беллы, которые завораживали красотой.

Звезда откинула голову назад и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Белла Хадид изобрела совершенство", - написали авторы поста.

За несколько часов пост собрал десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали, что восхищаются знаменитостью.

"Блестяще", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в октябре 1996 года.

Отец звезды - архитектор Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру, а мать - Иоланда Фостер, голландская фотомодель.

У Беллы есть старшая сестра, модель Джиджи.

В подростковом возрасте Хадид-младшая серьезно занималась конным спортом и планировала выступать на Олимпийских играх 2016 года, но состояние здоровья не позволило девушке продолжать тренировки.

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