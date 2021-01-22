Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret блеснула бюстом в красивом лифчике
Модель выглядит безупречно в любом наряде и даже без него, пишет Politeka.net. Стройная фигура с тонкой талией никого не может оставить равнодушным.
Поклонники с придыханием вспоминают жаркие образы звезды в своих фан-страничках.
На одном из последних фото Белла предстала в красивом зеленом лифчике, который, вероятно, был сделан из шелка.
Ткань красиво подтянула бюст и сжала его, тонкая бретелька едва ли не соскальзывала с плеча.
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Тонкое белое кружево прибавило образу некой роскоши и пикантности.
Модель зачесала за ушки волнистые волосы и посмотрела в камеру. Лифчик подходил под цвет глаз Беллы, которые завораживали красотой.
Звезда откинула голову назад и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.
"Белла Хадид изобрела совершенство", - написали авторы поста.
За несколько часов пост собрал десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали, что восхищаются знаменитостью.
"Блестяще", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в октябре 1996 года.
Отец звезды - архитектор Мохаммед Хадид. Он владеет компанией, которая строит отели Ritz и другие здания по всему миру, а мать - Иоланда Фостер, голландская фотомодель.
У Беллы есть старшая сестра, модель Джиджи.
В подростковом возрасте Хадид-младшая серьезно занималась конным спортом и планировала выступать на Олимпийских играх 2016 года, но состояние здоровья не позволило девушке продолжать тренировки.
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А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria's Secret сжала формы тесным лифчиком, соблазнительные кадры: "Ангел в перьях"
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