Американская фитнес-модель Ана Чери в белой рубашке и купальнике показала довольно пикантный образ
Ана является профессиональным фитнес-тренером, поэтому привыкла показывать в Инстаграм довольно пикантные кадры с тренировок. Также звезда поняла, что благодаря экзотичной внешности она способна показать больше, поэтому быстро занялась рекламой.
Теперь красотка во всю рекламирует трендовые купальники и одежду. В этот раз Ана понежилась на солнце во дворе и показала стильный образ. Белое бикини, светлая рубашка и корсет под бюстом создали необычный вид.
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Красотка игриво потанцевала перед камерой и принялась показывать подкачанную фигуру со всех сторон. При этом Ана предложила многочисленным поклонникам оценить ее новый пляжный лук и подставила под камеру бюст, как бы демонстрируя главную гордость.
Сама Ана говорит, что в ней смешана Американская, Мексиканская и Кавказская кровь и это делает ее внешность более примечательной. Сами фанаты всегда обращают внимание на вид Чери, которая заметно помолодела после уколов красоты.
Также на одном из фан-аккаунтов появилось фото из отдыха Аны, которая примерила бело-золотой купальник. Отметим, у Аны несколько братьев, и она была единственной девушкой в семье, которую привыкли баловать.
«Такой прочный и плотный купальник; Ты такая красивая, Ана; И я думаю, что тебя хочет каждый мужчина 😘; Так выглядят необычно 😘женщина картинка😘; Ты мне нравишься; мне нравится твоя картинка; Такая красивая женщина; Где ты находишься?; Славная красота💖 зажигай экзотику🤗; Самое красивое тело❤️; Выглядит так жарко и великолепно 😍; Великолепно😍», - пишут пользователи.
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