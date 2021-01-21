Экс-ВИА Гра Санта Димопулос, победившая в 7 сезоне "Танців з зірками", ошеломила яркими фото с отдыха

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показала своего старшего сына - 12-летнего Даниэля.

Во время отпуска на Мальдивах, куда Санта отправилась с мужем и двумя детьми, она случайно встретила приму-балерину и судью "Танців з зірками" Екатерину Кухар - вот так встреча! Последняя также отправилась на экзотические острова с супругом, дочкой и сыном.

На кадрах, которые выставила Санта, звезды позируют на пляже на фоне лазурного океана. Отдельно артистка показала, как сдружились их с Екатериной сыновья. Мальчики, судя по всему, весело проводили время вместе.

Невооруженным глазом, заметно, как 11-летний Тимур (сын Кухар) похож на Даниэля - оба худенькие, темноволосые, с вьющимися локонами и карими глазами - почти близнецы.

Примечательно, что и у одной, и у второй знаменитости - мальчики - первенцы, рожденные от первых браков. Отцом Даниэля является шоумен Андрей Джеджула. Сейчас звезда замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, которому чуть более года назад родила дочь.

А вот Кухар про своего первого мужа не любит рассказывать. Будучи на 7-м месяце беременности, они с ним развелись, так что сын Тимур появился на свет уже в тот период, когда она была одна. В браке с Александром Стояновым, артистом балета, у звезды родилась еще дочь.

Напомним, что Димопулос призналась, что ей пришлось пережить ради победы на "Танцях з зірками": "Нервы, лицемерие...".