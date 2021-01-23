Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в свежих образах

На фото красотка позировала в прозрачном платье и черном белье. Эмили соблазнительно выгнулась на полу, демонстрируя самые аппетитные места. Ратаковски оставила волосы распущенными, а смотрела прямо в объектив камеры, делая снимок еще более соблазнительным и зажигающим. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости в социальной сети Инстаграм.

На втором фото девушка уже была в прозрачном топе. Ратаковски стояла среди растений, оставив волосы распущенными. Девушку совсем не смущало отсутсиве белья и Эмили хвасталась плоским животиком на архивном кадре, который был сделан задолго до беременности.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комментариями:

"Ох, черт, что за изгибы", "Пока просто невероятная", "Нереально красивая", "Разрушительница сердец", "Богиня искушения", "Каждый день все больше искушаешь", "Ты огненная мечта", "Всегда привлекательна", "Это так хорошо".

Сообщалось, что знаменитая на весь мир супермодель показала беременный живот в непривычно открытом бикини.

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