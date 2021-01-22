Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", устроила релакс после трудного рабочего дня

На фото Оля показалась в юбке и прозрачном лифчике. Девушка соблазнительно выгнулась на кровати, приковывая к себе взгляды. Серябкина в руке держала какой-то напиток, а губы сделала "бантиком". На других кадрах девушка показала себя из нескольких ракурсов, хвастаясь точеным телом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера весь день работала над новым треком. Сегодня проснулась в еще большем ресурсе", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю", "Очень ждем", "Мы очень тебя любим, твои хорошие всегда рядом", "Красотка Оленька. Как же я жду твои новые треки", "Каждый день жду твоих новых фото в инсте, как свой др", "Признавайтесь, кто увеличил фото?", "Почему не выкладываешь свое мнение о Навальном?".

Сообщалось, что известная певица, бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина засветила самые сладкие места.

Стоит отметить, что платье, а тем более, позы певицы выглядели весьма вульгарно и неприлично. Серябкина задрала платьице, чтоб оголить ножку, а также присела, засветив практически полностью обнаженную спину.

Напомним, экс-солистка "Серебро" устроила нежные шалости на полу, расставив ножки

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