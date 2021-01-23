Сергей Лазарев, которому приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, вскружил голову ярким фото
Как передает Politeka.net, 37-летний артист опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в вызывающей позе.
Так, Лазарев, принимающий участие в российском шоу "Танцы со звездами", решил отдохнуть в перерывах между репетициями - и не придумал ничего лучше, как прямо в костюме "рухнуть" на пол. Сергей вальяжно развалился, оперевшись на блестящие диско-шары. Золотой фон придал картинке еще более гламурный вид.
С идеальной прической, одетый с иголочки, Лазарев дерзко расставил ноги и раскинул руки, посмотрев куда-то в сторону.
"Король танца 😂! Прилег в перерывах между репетициями!) #Сергейлазарев #лазарев #танцысозвездамы", - подписал фото певец.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное:
"Вы созданы для паркета 😍🔥 легкий, ладный, музыкальный❤️❤️🔥"
"Ну что за красавчик?? 😍 Обязан победить!!"
"Сергей Вячеславович, что ж вы делаете, а😻"
"Болеем за Вас! 💓🙌🏼"
"Порвите всех на танцполе😍😂🔥"
"Классный фон! Как будто во ржи😄"
"Да прилечь тоже надо эффектно 😉❤️"
"Безумно красивый, но уставший"
"Оххх!!! Какая же жарищаааа будет🔥"
До этого Лазарев отдыхал на Бали, активно делясь курортными снимками в Инстаграм. На одном из фото загорелый и широкоплечий Сергей позировал в черной растянутой майке, рваных джинсовых шортах и салатовых кроссовках.
Лазарев бесстыдно сверкнул атлетичской фигурой, подразнив блаженством в этом тропическом раю.
"Как важно мыслить позитивно! Как важно думать о хорошем! Всем отличного дня! Шлю вам лучи добра! Улыбайтесь! ❤️", - подписал фото артист.
Напомним, мускулистый "любовник" Лорак полностью разделся, доведя до обморока: "Ну, наконец-то...".
Как сообщала Politeka, "любовника" Ани Лорак Лазарева пристыдили за фото с сыном и дочерью: "Бедные детишки, сиротки".
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