Известная актриса Элина Мбани из "Квартал 95" удивила новым чувственным и нежным образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артистки в соцсети.
Так, на страничке Элины появилось фото, на котором она позирует у окна с задумчивым взглядом. Она сидит, положив ноги на подоконник, а на нее красиво падают солнечные лучи. Фото обработано в пастельных тонах, что делает его особенно нежным и утонченным.
Также на фотографии можно увидеть новую прическу артистки. Она сделала стильное каре и покрасила волосы в холодный блонд. Поклонники отметили, что новый образ очень к лицу девушке.
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Фолловеры артистки оценили новую фотографию артистки и засыпали ее комплиментами.
"Вау", "Класс", "Красотка", "Волосы - супер", "Ангел", "Какая нежная и красивая фотография", "Как всегда, самая лучшая", "Просто невероятная красавица", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Элина решила убить публику танцевальным мастерством. Девушка покрутилась перед камерой и продемонстрировала растяжку. В полумраке она станцевала прямо на полу и засветила подкачанные формы. Черный костюм, который состоит из велосипедок и коротенького топа, идеально дополнил дерзкий образ.
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