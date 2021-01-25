Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала домашнюю вечериночку во время карантина

Как сообщает Politeka.net, знаменитая юмористка выложила на своей странице в Инстаграм новое видео в свой день рождения.

25 января известной артистке исполнилось 37 лет.

«Сегодня мой день рождения! Прошедший год стал не самым простым, да и не только для меня. Но, он принес так много открытий! А главный инсайт — хочу жить так, как хочу я. Всю жизнь меня окружают советчики, которые знают, как лучше — работать, строить личную жизнь, вести хозяйство. В своем Новом годом хочу научиться четко очерчивать личные границы, не принимать близко к сердцу то, что говорят и фильтровать все советы», - поделилась откровениями звезда.

«Впервые хочется просто жить свою жизнь. Чего и вам в этот день желаю! Спасибо за поздравления — всё читаю и наслаждаюсь», - добавила артистка.

Также она опубликовала забавный ролик, в котором вместе с актрисой Виталиной Библив сыграли дочку и маму, которые лузгают семечки на кухне.

«Такого дня рождения у меня еще ни разу не было», - говорит дочка-Булитко.

«А что ты хочешь, доця? Карантин», - отвечает ей «мама».

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