Актриса "Дизель Шоу" Виктория Булитко показала домашнюю вечериночку во время карантина
Как сообщает Politeka.net, знаменитая юмористка выложила на своей странице в Инстаграм новое видео в свой день рождения.
25 января известной артистке исполнилось 37 лет.
«Сегодня мой день рождения! Прошедший год стал не самым простым, да и не только для меня. Но, он принес так много открытий! А главный инсайт — хочу жить так, как хочу я. Всю жизнь меня окружают советчики, которые знают, как лучше — работать, строить личную жизнь, вести хозяйство. В своем Новом годом хочу научиться четко очерчивать личные границы, не принимать близко к сердцу то, что говорят и фильтровать все советы», - поделилась откровениями звезда.
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«Впервые хочется просто жить свою жизнь. Чего и вам в этот день желаю! Спасибо за поздравления — всё читаю и наслаждаюсь», - добавила артистка.
Также она опубликовала забавный ролик, в котором вместе с актрисой Виталиной Библив сыграли дочку и маму, которые лузгают семечки на кухне.
«Такого дня рождения у меня еще ни разу не было», - говорит дочка-Булитко.
«А что ты хочешь, доця? Карантин», - отвечает ей «мама».
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