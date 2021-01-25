Жена принца Гарри, Меган Маркл, смогла сделать то, что не удавалось другим

Королевский эксперт Шон Смит рассказал правду о герцогине Сассекской и ее муже принце Гарри. Оказывается Меган Маркл смогла сделать то, что не удавалось другим женщинам.

Так, как отметил эксперт, принц Гарри во время двух служб в Афганистане превратился из мальчика в мужчину, а после свадьбы жена смогла изменить его в лучшую сторону, пишет teleprogramma.pro.

По мнению Смита, бывшая актриса смогла сделать герцога лучше по всем параметрам.

Как отметил эксперт, у Маркл - много харизмы, которой не хватает королевской семье. Смит уверен, что это качество герцогини - главное.

Ранее мы писали, что эксперт Эмма Бах расшифровала почерк Меган Маркл.

По словам специалиста, герцогиня Сассекская хоть и осторожна в своих письмах, все же нельзя не отметить, что ее почерк говорит о непревзойденном исполнителе и стратеге.

Эксперт заметила, что Меган слишком медленно и стилизованно выводит каждую букву, и это ее выдает.

Ранее сообщалось, что сводная сестра Меган Маркл, Саманта Грант, готовится выпустить целую книгу с компроматом на жену принца Гарри.

По словам Грант, она пыталась быть максимально откровенной и не знает, понравится ли ее сводной сестре то, что написано в книге.

Стоит отметить, что Грант постоянно критикует Маркл, не стесняясь в выражениях. Она неоднократно называла герцогиню «пустой, нарциссичной и повернутой на успехе».

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