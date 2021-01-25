Известная певица Джамала показала себя в стильном образе, восхищая фанатов

На фото красотка позировала в рваных джинсах и черном топе. Образ звезда дополнила стильными туфлями красного цвета, а на руке можно увидеть рукав от джинсовой куртки. Джамала надела очки, а волосы оставила распущенными. Кадр получился стильным и зажигающим, ведь девушка выглядит эффектно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну очень хочется знать", - предложила задавать вопросы Джамала.

"Когда будем пить вино?", - написал один из фанатов певицы.

"Обязательно будем. Будем праздновать выход из локдауна", - ответила Джмала под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Вы невероятная женщина. Вы выглядите ошеломительно", "Джамала, вы роскошная", "Вы похожи на Мадонну", "Ах, какая женщина", "Красотка и песни хиты", "Шикарный образ. Просто переносимся из дали".

Сообщалось, что известная певица, победительница "Евровидения" Джамала рассказала о своей большой тоске.

Так, среди прочего Джамалу спросили, скучает ли она по Крыму. Конечно же аннексия Крыма стала ударом для певицы, ведь именно его она считает своей родиной.

Напомним, худеющая Джамала показала первые результаты диеты, покаявшись в срывах

А еще Politeka писала, что Джамала показала свое любимое место отдыха, и это не Украина

Также Politeka сообщала, что Джамала похвасталась успехами своего двухлетнего сыночка



