Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала, как проводит отпуск
На фото Анна стоит на четвереньках в черном купальнике и шляпке. Звезда подбирается к подружке Ольге, которая сидит и выгнулась назад. На втором кадре девушки уже рядом и практически готовы поцеловать друг друга. Кадры получились очень провокационными и загорающими, ведь Корсун умеет создать эффектное действие. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Этот пост, про мой охуенный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте", - написала девушка под фото.
Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы, появилось видео: «Мне очень жаль…»
Потап постебался над "орешками" Сергея Притулы, который пытался соблазнять Каменских: "Вот такой ты..."
Влюбленную Тину Кароль засекли в компании бритоголового красавчика, личные кадры: "Роман с этим чуваком..."
Уже не "Холостячка" Мишина удивила ночными забавами с Эллертом в джакузи, смутив сына Платона: "Он всегда..."
"Классные дамочки", "Вот нам бы подружку как у тебя, и тоже был бы классный отдых", "да все натуралы так делают, вы чего", "Мне тока мечтать о таком", "После этих фоток булка в рот не лезет", "Искренне за тебя рада. Ты на это заслужила трудяга".
Сообщалось, певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что не смогла вернуться домой после отпуска.
MARUV, которая отдыхала в одном из самых популярных отелей ОАЭ вместе с мужем Александром Корсуном, уже должна была вылететь домой, но этого не произошло. Обо всем артистка рассказала на своей странице в «Инстаграм».
Напомним, располневшая MARUV поразила внешним видом в розовом мини с лифчиком наружу
А еще Politeka писала, что дерзкая MARUV показала свои аппетитные округлости в смелом купальнике
Также Politeka сообщала, что нескромная MARUV в одних трусах потрусила «орешком» посреди пустыни