Известная певица Анна Корсун (MARUV) показала, как проводит отпуск

На фото Анна стоит на четвереньках в черном купальнике и шляпке. Звезда подбирается к подружке Ольге, которая сидит и выгнулась назад. На втором кадре девушки уже рядом и практически готовы поцеловать друг друга. Кадры получились очень провокационными и загорающими, ведь Корсун умеет создать эффектное действие. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Этот пост, про мой охуенный отдых в этом году. Желаю всем так висеть, от всей души! Жизнь одна, кайфуйте", - написала девушка под фото.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Классные дамочки", "Вот нам бы подружку как у тебя, и тоже был бы классный отдых", "да все натуралы так делают, вы чего", "Мне тока мечтать о таком", "После этих фоток булка в рот не лезет", "Искренне за тебя рада. Ты на это заслужила трудяга".

Сообщалось, певица MARUV (Анна Корсун) рассказала, что не смогла вернуться домой после отпуска.

MARUV, которая отдыхала в одном из самых популярных отелей ОАЭ вместе с мужем Александром Корсуном, уже должна была вылететь домой, но этого не произошло. Обо всем артистка рассказала на своей странице в «Инстаграм».

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