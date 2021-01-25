Известный фотограф и судья проекта "Супер топ-модель по-украински" Соня Плакидюк решилась на отчаянный шаг

Рыжая красотка полюбилась зрителям не только своим талантом, но и просто роскошными волосами, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

У звезды длинные рыжие волосы, которые могут стать предметом зависти для многих. Девушки регулярно спрашивают у фотографа, как та ухаживает за этой красотой.

Соня всего час назад решила поинтересоваться у своих поклонников, насчет обрезки волос.

"Сколько сантиметров отрезать?🌚🧜🏻‍♀️", - подписала кокетка видео.

На кадрах Плакидюк улыбалась и водила камерой, снимая себя во всей красе.

Почти за час пост собрал примерно 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Моя киця)❤️", - написала певица Даша Астафьева.

"Я уволюсь, оно тебе надо?", "Не отрезать!!!", "нисколько, роскошные волосы🔥 а если будете отрезать - отдайте мне😅", "Под нолик", "Боже упаси", "Нееет, не надо))", "Так очень красиво😍😍😍", "5 максимум, вы и так очень красивая!😻", "Пожалуйста, только один♥️", "невероятная 🔥😍", "Не обрезай! Очень красивые волосы😍😍😍", "Сколько душа просит, хоть каре, все 🔥", "девушка,ради которой я все ещё захожу в инстаграм", "Не надо ничего отрезать, там все идеально 🥺", "Рыжеволосая кошечка !! ❤️🌺🌺🌺", "Не отрезай, пожалуйста ❤ лично я потеряю мотивацию", "Если есть секущиеся кончики, то срезать их. ☀", - написали другие пользователи сети.

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