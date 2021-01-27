Украинская прима-балерина Екатерина Кухар и певица Санта Димопулос покорили формами в бикини

Много украинских звезд решили зимой отдохнуть в теплых краях, сообщает Politeka.net. Естественно, знаменитости похвастались своим времяпрепровождением в соцсетях.

В частности, Екатерина Кухар отправилась с семьей на Мальдивы, а певица Санта Димопулос - в Дубай, а позже тоже на Мальдивы.

Обе соблазнительные брюнетки похвастались фигурами в бикини.

Балерина предстала в красивом зеленом купальном наряде, который подчеркнул ее шикарные формы. А артистка позировала в оранжевом бикини, которое выглядело на ней просто невероятно.

В одной из групп решили устроить "битву мокрых купальников", предложив подписчикам выбрать лучшее фото.

"Битва мокрых купальников 🔥 Сейчас прима-балерина Екатерина Кухар и певица Санта Димопулос наслаждаются «летом» - отдыхают на Мальдивах. И не только время от времени видятся, но и публикуют похожие кадры. Так, звезды сфотографировались в купальниках под каплями теплого душа.

А чей снимок вам нравится больше? ⭐", - поинтересовались авторы.

"Обе горячие 🔥🔥🔥 И как девушки и как купальники🔥 здесь нельзя выбирать)", "Конечно, Кухар", "Санта", "Обеих терпеть не могу", "Конечно Санта, Кухар не нравится совсем", "❤️обе! умницы красавицы", "Как личности нравятся обе. Но более удачный снимок у Санты😉", "Если чисто по телу выбирать, не думая о людях и личностях, то 2 😊", "Кухар😍", "У Кати немного ракурс неудачный🤔", - написали пользователи сети.

Напомним, несчастье у Екатерины Кухар потрясло Сеть, судья "Танців з зірками" открылась с новой стороны.

Также Politeka писала, что трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка.