Сыну певицы Кристины Орбакайте, Дени Байсарову, приписывали роман с красивой блондинкой, однако появились новые детали

Дени Байсаров - второй сын Кристины Орбакайте, который родился в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым, передает Politeka.net. В этом году парень отпразднует уже свое 23-летие.

Некоторое время молодому человеку приписывали роман с красоткой - Марией, которая является крестницей жены музыканта Валерия Сюткина, Виолы. На днях стало известно, что девушка вышла замуж. Мужа блондинки зовут Павел.

Отметим, что хоть активно и плодились слухи о романе Дени с Марией, сама девушка все опровергла. Маша отметила, что они с сыном Орбакайте друзья с детства. Как подчеркнула красотка, они любят друг друга как брат и сестра.

А Байсаров отмечал, что у Марии есть молодой человек, с которым она помолвлена.

Дени Байсаров пока не женат, хотя последнее время ему приписывают романы с девушками. Возможно, парень одинок или хорошо скрывает свои отношения от прессы.

Напомним, дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, и бизнесмен Руслан Байсаров стали встречаться в 1997 году. Тогда эта пара была неоднозначной и интересной всей стране, ведь между Россией и Чечней был конфликт.

По информации СМИ, пара познакомилась, когда бизнесмен жил с другой женщиной и дочерью. Мужчина бросил семью ради Кристины. Спустя год после знакомства у влюбленных родился сын – Дени.

Официально молодые люди так и не поженились, но мать Байсарова утверждает, что их союз был закреплен по всем канонам исламского вероисповедания.

Напомним, невестка Пугачевой переплюнула Орбакайте, показав под елочкой пышный бюст: "Просто хочу..."

Как сообщала Politeka, внук Аллы Пугачевой в трусах покуролесил с толпой красоток, жена не помеха: "Царь"

Также Politeka писала, что юная невестка Пугачевой в приспущенном наряде показала, чем соблазнила Преснякова: «Хочу…»