Сыну певицы Кристины Орбакайте, Дени Байсарову, приписывали роман с красивой блондинкой, однако появились новые детали
Дени Байсаров - второй сын Кристины Орбакайте, который родился в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым, передает Politeka.net. В этом году парень отпразднует уже свое 23-летие.
Некоторое время молодому человеку приписывали роман с красоткой - Марией, которая является крестницей жены музыканта Валерия Сюткина, Виолы. На днях стало известно, что девушка вышла замуж. Мужа блондинки зовут Павел.
Отметим, что хоть активно и плодились слухи о романе Дени с Марией, сама девушка все опровергла. Маша отметила, что они с сыном Орбакайте друзья с детства. Как подчеркнула красотка, они любят друг друга как брат и сестра.
А Байсаров отмечал, что у Марии есть молодой человек, с которым она помолвлена.
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Дени Байсаров пока не женат, хотя последнее время ему приписывают романы с девушками. Возможно, парень одинок или хорошо скрывает свои отношения от прессы.
Напомним, дочь певицы Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте, и бизнесмен Руслан Байсаров стали встречаться в 1997 году. Тогда эта пара была неоднозначной и интересной всей стране, ведь между Россией и Чечней был конфликт.
По информации СМИ, пара познакомилась, когда бизнесмен жил с другой женщиной и дочерью. Мужчина бросил семью ради Кристины. Спустя год после знакомства у влюбленных родился сын – Дени.
Официально молодые люди так и не поженились, но мать Байсарова утверждает, что их союз был закреплен по всем канонам исламского вероисповедания.
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