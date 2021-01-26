Модель решила, что так будет лучше

Легендарная модель и актриса Памела Андерсон предстала в соблазнительном образе

Блондинка прославилась в 90-е благодаря своим пышным формам, передает Politeka.net. Звезда любит вспоминать те времена, публикуя жаркие фото в Инстаграм.

Так, на очередном снимке соблазнительница предстала, вероятно обнаженно. Модель лежала на животе, опираясь о руки.

Звезда распустила длинные белые волосы. Ее образ завершил макияж с акцентом на глаза - черные стрелки подчеркнули веки.

Модель приоткрыла губы и посмотрела в камеру.

В посте Памела удивила заявлением.

"Это будет мой последний пост в Инстаграм,

Twitter или Facebook

Меня никогда не интересовали соцсети", - написала артистка.

По словам Памелы, сейчас ее вдохновляют чтение и прогулки на природе, и таким образом она чувствует себя свободной.

"Спасибо за любовь. Будьте благословенны.

Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновения следовать своим целям и постарайтесь не поддаваться соблазну тратить время впустую 🙏

Это то, что ОНИ хотят и могут использовать, чтобы зарабатывать деньги. Контролировать твой мозг", - написала модель.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и немного комментариев. Пользователи сети писали, что будут скучать по Памеле, а также поклонники поблагодарили звезду за фото и сделали ей комплименты.

Стоит отметить, что сейчас на Андерсон подписаны 1,2 миллиона пользователей сети.

Напомним, Памела Андерсон раскрепостилась на пляже, показав солнцу самые сочные места.

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон без купальника и стыда запуталась в сетях на пляже.

Также Politeka сообщала, что знойная Памела Андерсон в кружевном белье показала, что такое искушение.