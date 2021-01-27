Певец Макс Барских зря времени не теряет, наслаждаясь отпуском

Как передает Politeka.net, 30-летний артист опубликовал свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых показал, как и с кем развлекается в Майами.

На первых фото довольный Барских в кепке, белой футболке и солнцезащитных очках заснял себя за рулем шикарного кабриолета со светло-коричневым кожаным салоном.

В дальнейших "сториз" артист уже находился на яхте вместе с женатой парой друзей. Барских заснял товарища за штурвалом, а его супругу с долькой арбуза, танцующую под музыку.

Позднее Макс отправился в роскошный ресторан, состоящий из нескольких ярусов и утопающий в зелени.

До этого мы рассказывали, как Барских посветил голым торсом, показав свои ночные развлечения на курорте в США.

Фото получилось смазанным, так как артист шевелился и пытался прикрыть лицо руками. Впрочем, поклонники все равно смогли рассмотреть стальной пресс певца.

«Закаты», - подписал фото артист.

Примечательно, что Барских, став звездой, избавился от своих комплексов - в детстве и юности он стыдился своего тела. Доходило даже до того, что будущий певец боялся раздеваться на пляже. Причиной стали издевательства со стороны окружающих над его сильной худобой.

"Я был очень щуплым и жутко стеснялся этого. Как ни странно, больше всего издевалась надо мной моя же семья: я пошел в отца, в то время как мама, брат и сестра были более плотного телосложения. И как только они меня не называли...", - делился Барских в одном из интервью.

Напомним, что уставший Макс Барских с мрачным видом озадачил резкой сменой имиджа: "Правдой мне разбили сердце".

Также Politeka писала, что Макс Барских угодил в конфуз прямо во время выступления, фанаты увидели лишнее: "Прямо между ног...".