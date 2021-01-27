Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, как они проводят время с его мамой
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку артиста.
У Дантеса возникли небольшие разногласия с мамой. Об этом певец решил рассказать фолловерам и записал видео на кухне в квартире, где теперь живет его родительница.
«Значит, отключили свет дома. Я делаю вторую сторис, потому что мать мне запретила ее снимать. Там сейчас такое злое лицо, вы не понимаете. И приехали с Надей готовить есть к маме», - говорит певец.
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В кадр все же попала мама Дантеса, правда со спины. Женщина стояла возле плиты и занималась готовкой.
Также певец показал и свою супругу. При этом Надя Дорофеева сидела на диване и смеялась.
Напомним, Владимир Дантес перевез маму в Киев в конце 2020 года.
«Моя мама переехала месяца полтора назад. Она недалеко от нас живет, поменяла квартиру в Харькове на ту, которая сейчас здесь. Это очень круто. Теперь я еду домой, по пути заезжаю к ней, говорю: “Есть нужно” - “Хорошо”. Приготовила, спустила. Еду ты уже не готовишь дома, получается. Мама рядом - это кайф», - рассказывал ранее Дантес.
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