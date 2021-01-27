Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала, как развлекается в Египте

На кадрах Омович показала себя в то, что можно назвать топом, и черных трусиках. На голове у звезды было восточное украшение. Алена сидела на диване и соблазнительно выгиналась, будоража пышными формами. Девушка совсем не смущалась своего тела и с удовольствием его демонстрировала,. делая кадры максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я Хабиби", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели ролики почти 50 тысяч раз и написали комментарии:

"Что за уродство", "Я перепугалась. Это выглядит страшно", "Почему так смешно", "У твоего жениха все нормально с головой? Ты практически всегда голая, ему неинтересно?", "Просто идеальная", "Ты что такое? О, боги, ужаса такого не видел", "Мумии возвращаются", "Мда, целлюлит", "Позор. Уважайте чужую культуру", "Ого, зажигалка", "Фуууууу".

Сообщалось, что популярна модель Алена Омович поделилась личными кадрами.

Алена соблазнительно позировала в новом комплекте, не оставив без внимания акцент на теле. Чтобы привлечь образом, Омович, немного потянула за белье, делая вид, что его снимает. Впрочем, не только на это могли смотреть фанаты.

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