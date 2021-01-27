Певица Тина Кароль, сраженная харизмой Дмитрия Монатика, обескуражила выходкой

Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала забавную ситуацию, снятую в ее день рождения.

Так, действие происходило в студии проекта "Голос країни". Видимо, Тина готовилась к съемкам, либо же просто отдыхала, решив перекусить, когда на горизонте возник певец Дмитрий Монатик в стильном сером костюме и шляпе.

"Оу, привет...", - воскликнул тот, играя с мимикой лица.

Дело в том, что артист решил спародировать Кароль (к слову, до этого так уже делал муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес).

Удачно записанный и выложенный ранее Тиной ролик в Сети стал "вирусным" - на нем игривая звезда протяжно и томно говорит "Оу, привет, а куда я пришла?" Ее коллегам так понравилось увиденное, что теперь при случае они по-доброму "дразнят" артистку.

Выходка Монатика насмешила Кароль. Та даже не устояла на ногах и свалилась на сцену прямо с тарелкой в руках.

Напомним, в свой день рождения Тина подготовила для преданных поклонников сюрприз. Артистка объявила об открытии своего стриминг-сервиса на платформе Patreon. На этом сайте будет выходить эксклюзивный контент с певицей. "Все, что ты хотел обо мне узнать, но боялся спросить — теперь на PATREON!" — сообщила звезда в своем Инстаграм.

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