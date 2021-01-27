Певица Тина Кароль, сраженная харизмой Дмитрия Монатика, обескуражила выходкой
Как передает Politeka.net, 36-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых показала забавную ситуацию, снятую в ее день рождения.
Так, действие происходило в студии проекта "Голос країни". Видимо, Тина готовилась к съемкам, либо же просто отдыхала, решив перекусить, когда на горизонте возник певец Дмитрий Монатик в стильном сером костюме и шляпе.
"Оу, привет...", - воскликнул тот, играя с мимикой лица.
Дело в том, что артист решил спародировать Кароль (к слову, до этого так уже делал муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес).
Бесстыжая Волочкова в кофточке нараспашку показала особенного мужчину у себя дома: "Дорогие друзья, я так..."
Истерика случилась у дочери Оли Поляковой, праздник превратился в испытание: "Он душит тебя? О, Боже!"
ЧП произошло на концерте известной украинской певицы, появилось видео: «Мне очень жаль…»
Обиженная Наташа Королева ввязалась в громкий скандал с Пугачевой: "Выглядит просто безобразно"
Влюбленную Тину Кароль засекли в компании бритоголового красавчика, личные кадры: "Роман с этим чуваком..."
Удачно записанный и выложенный ранее Тиной ролик в Сети стал "вирусным" - на нем игривая звезда протяжно и томно говорит "Оу, привет, а куда я пришла?" Ее коллегам так понравилось увиденное, что теперь при случае они по-доброму "дразнят" артистку.
Выходка Монатика насмешила Кароль. Та даже не устояла на ногах и свалилась на сцену прямо с тарелкой в руках.
Напомним, в свой день рождения Тина подготовила для преданных поклонников сюрприз. Артистка объявила об открытии своего стриминг-сервиса на платформе Patreon. На этом сайте будет выходить эксклюзивный контент с певицей. "Все, что ты хотел обо мне узнать, но боялся спросить — теперь на PATREON!" — сообщила звезда в своем Инстаграм.
Напомним, Тина Кароль без прикрас и смущения показала, как шалила за кулисами: "Дан все видел!"
Как сообщала Politeka, между Кароль и Дорофеевой назревает схватка, что не поделили певицы: "Давай за патлы..."
Также Politeka писала, что фото Дана Балана в обнимку с Валевской взбудоражили сеть, до Тины Кароль далеко: "Опасно такое выставлять"