Супруга DZIDZIO, певица SLAVIA, вызвала восторг новыми кадрами со своего фантастического отпуска в Доминиканской Республике

Как передает Politeka.net, Ярослава (настоящее имя артистки, - ред.) опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых показала пляж после небольшого шторма, а также свои развлечения.

Так, девушка засняла океан в ветреную погоду, сообщив, что волны в этот момент особенно "фотогеничны". Хотя, тут же посетовала на то, что на берег вынесло большое количество водорослей. Но, присмотревшись в ним повнимательней, Ярослава заметила, какие они причудливые на самом деле.

"Они такие красивые вблизи...", - подписала кадр певица, наклонившись с камерой к песку.

Кроме того жена DZIDZIO пошалила в волнах океана. Растрепанная, вся в брызгах, но счастливая, Ярослава в белой рубашке, небрежно завязанной на талии, и в купальных плавках насыщенного персикового оттенка резво выбежала из воды, сотрясая своими "булочками".

Озорная красотка может вскружить голову кому угодно.

"Я купалась в трех океанах. Самый холодный в Португалии, в Индии довольно теплый, а в Доминикане самый теплый, водичка просто супер!", - говорится в подписи.

Ранее мы сообщали, что Ярослава, которая отдыхает без мужа, не успевает унывать. Девушка устроила фотосессию на надувном судне, оставленном на берегу, ухватившись за мачту.

В подписи певица попросила у публики совета:

"Кстати о волосах. Солнце и морская вода на него влияют не самым лучшим образом. Мои волосы стали сухими и очень запутываются. Расчесываются не менее часа, а то и больше. Кондиционер не очень помогает. Кто знает, как можно быстро восстановить волосы?"

Напомним, что жена DZIDZIO в бикини взбудоражила смелыми позами на пляже: "Недаром муж держал от всех подальше".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO оседлала жеребца, подразнив экзотическими развлечениями: «Я в восторге…».