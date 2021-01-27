Известная украинская певица Надя Дорофеева зажгла в танцевальном зале, заставив поклонников пускать слюнки
Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страничек звезды появилось архивное видео, на котором Надя зажигает под свой новый хит «Горит». Судя по движениям звезды, она отрабатывала танец, который исполнялся в дебютном клипе сольной исполнительницы.
Дорофеева была одета в обтягивающие черные лосины и миниатюрный пикантный топ. На ногах у певицы красовались босоножки на высоких каблуках. Артистка энергично двигалась, виляя бедрами.
В комментариях Наде оставили массу приятных слов. Не обошлось без неприятных отзывов и сравнений.
«Я тебя смотрю с шести лет и мне нравится», «Кривляка», «Надька, не будь NK», «Молодчинка», «Прикольно», «Классно танцуешь», «Умничка! Обожаю», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что Надежда очень красиво танцует. Она даже участвовала в танцевальном шоу «Танці з зірками», где заняла второе место.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева посветила плоским животиком в пикантном черном топе. Красотка позировала в белом парике за кулисами проекта "Голос страны".
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