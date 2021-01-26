Володимир Дантес і Надя Дорофєєва показали, як розважалися у відпустці

На фото Надя позувала в шортах, сорочці і топіку. зірка підняла руки, а голову прикрила бейсболкою. Поруч можна побачити Володимира, який був у сорочці і окулярах. Дантес знімав себе і Дорофєєву на телефон, хвалячись розкішними видами пляжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дуже дивно, але хочеться знову у відпустку))))

Бігати з Надею Дорофєєвою по пляжу, робити селфі, цілуватися... а не Ось це все)))", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я б до вас додому", "на аквадискотеку", "приїжджайте до нас в село, "пиво і вино", " в Італію. Пити вино, їсти пасту і піцу, гуляти по красивих незнайомих вуличках, робити багато фоточок, їсти gelato... коротше, пізнавати всі принади dolce vita", " з коханою куди завгодно!!!".

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У себе в Instagram Дантес опублікував вельми пікантні кадри з голою дружиною. Сам артист теж засвітився роздягненим. Як відомо, парочка відпочиває на Балі, де насолоджується життям і відпусткою.

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