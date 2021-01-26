Володимир Дантес і Надя Дорофєєва показали, як розважалися у відпустці
На фото Надя позувала в шортах, сорочці і топіку. зірка підняла руки, а голову прикрила бейсболкою. Поруч можна побачити Володимира, який був у сорочці і окулярах. Дантес знімав себе і Дорофєєву на телефон, хвалячись розкішними видами пляжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Дуже дивно, але хочеться знову у відпустку))))
Бігати з Надею Дорофєєвою по пляжу, робити селфі, цілуватися... а не Ось це все)))", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі:
"Я б до вас додому", "на аквадискотеку", "приїжджайте до нас в село, "пиво і вино", " в Італію. Пити вино, їсти пасту і піцу, гуляти по красивих незнайомих вуличках, робити багато фоточок, їсти gelato... коротше, пізнавати всі принади dolce vita", " з коханою куди завгодно!!!".
Ми писали, що українська співачка Надія Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом влаштували шлюбні ігри у ванній.
У себе в Instagram Дантес опублікував вельми пікантні кадри з голою дружиною. Сам артист теж засвітився роздягненим. Як відомо, парочка відпочиває на Балі, де насолоджується життям і відпусткою.
Нагадаємо, небезпечна хвороба наздогнала чоловіка Дорофєєвої на відпочинку, Дантес зробив сумну заяву
Також Politeka писала, що Дантес в прозорих трусах показав, за що його любить Дорофєєва
А ще Politeka писала, що Дантес з Дорофєєвою повернулися в Україну, приголомшивши домашніми кадрами