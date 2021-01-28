Известная украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась стильным видом на вершине небоскреба

Как сообщает Politeka.net, после слухов о беременности, которые активно распространяются по сети, телеведущая опубликовала архивный снимок, сделанный во время отдыха в Дубае.

На фото стройная красотка стояла на последних этажах небоскреба, откуда открывался невероятно красивый вид. Осадчая была одета в очень красивый розовый костюм, состоящий из шорт и пиджака. Образ дополнили кроссовки и белая футболка. Волосы звезды были собраны в хвостик. Она стояла возле окон и наслаждалась закатом.

«Моя коллекция закатов. Хорошего вечера всем», - подписала фото звезда.

За короткое время под ее фото оставили более 6 тысяч лайков. В комментариях звезде написали много приятных слов.

«Обожаю закат», «Класс! А откуда такой костюм?», «Всего наилучшего вам и вашим близким», «костюмчик топ», «Как красиво», «Этот костюм подходит современным женщинам. Вам тоже особенно», «И вам также хорошего вечера!», «Очень красиво. Хотела бы взглянуть на Вашу коллекцию», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что на свежих снимках, сделанных во время съемок «Голоса країни», у Кати заметили небольшой животик.

Напомним, что шикарная Осадчая очаровала видом на сцене "Голоса країни", Горбунов сияет от удовольствия: "Просто отпад!".

А еще Politeka писала, что "беременная" Осадчая с неприличным декольте показала, чем сводит с ума Горбунова: "Нарядная…".

Также Politeka сообщала, что Осадчая в узком платье засветила округлившийся животик рядом с беременной женой Павлика: "Как вам?".