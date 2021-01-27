Дружина Юрія Горбунова, телеведуча Катя Осадча показала фото разом з Віктором Павликом і його вагітною молодою дружиною Катериною Репяховою
Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці проекту «Світське життя» в Instagram.
Осадча позувала в яскраво-малиновому платті, яке тісно обсіло її форми.
"Як вам образ ведучої?" - запитують у глядачів.
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Свіжі кадри викликають підозру, що вагітна на фото не тільки 26-річна Репяхова, хоча у неї животик, звичайно більш помітний.
Останнім часом в мережі активно пишуть про нібито вагітність 37-річної дружини Горбунова. І схоже нові фото тільки підігріють ці чутки.
Варто також відзначити, що нещодавно телеведуча, відпочивала в Дубаї і сміливо демонструвала свою фігуру в купальнику. Тоді ніяких ознак вагітності особливо помітно не було. Разом з тим Осадча зізнавалася в тому, що на талії були "ретельно приховані святкові сліди".
Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов оформили стосунки незадовго до народження сина Івана. Дитина народилася 18 лютого 2017 року. У ведучої є старший син, 18-річний Ілля. Його батько-бізнесмен Олег Поліщук.
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