Дружина Юрія Горбунова, телеведуча Катя Осадча показала фото разом з Віктором Павликом і його вагітною молодою дружиною Катериною Репяховою

Як передає Politeka.net, кадри з'явилися на сторінці проекту «Світське життя» в Instagram.

Осадча позувала в яскраво-малиновому платті, яке тісно обсіло її форми.

"Як вам образ ведучої?" - запитують у глядачів.

Свіжі кадри викликають підозру, що вагітна на фото не тільки 26-річна Репяхова, хоча у неї животик, звичайно більш помітний.

Останнім часом в мережі активно пишуть про нібито вагітність 37-річної дружини Горбунова. І схоже нові фото тільки підігріють ці чутки.

Варто також відзначити, що нещодавно телеведуча, відпочивала в Дубаї і сміливо демонструвала свою фігуру в купальнику. Тоді ніяких ознак вагітності особливо помітно не було. Разом з тим Осадча зізнавалася в тому, що на талії були "ретельно приховані святкові сліди".

Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов оформили стосунки незадовго до народження сина Івана. Дитина народилася 18 лютого 2017 року. У ведучої є старший син, 18-річний Ілля. Його батько-бізнесмен Олег Поліщук.

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