Телеведущая Леся Никитюк, не сдерживая эмоций, рассказала что ее так расстроило

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, на которых засняла себя в зеркале.

Так, ненакрашенная Никитюк, собрав волосы в высокий хвост, стояла с телефоном в руке, в темно-сером бикини, отливающем серебром.

Девушка подергала за бесформенные плавки - растянув их до предела (поместилась бы еще одна Леся). И разразилась гневной речью в адрес предприятия, на котором их шили.

"Я вообще не конфликтный человек, но сейчас так хочется обматерить бренд, который делает вот такие вот купальники... Посмотрите на эти трусы - четыре дня, а трусам уже гаплык, - возмутилась Леся, показав на кадрах, как ужасно выглядят плавки. - Это га*но собачье просто, или га*но кошачье... В 21 веке не научиться делать купальники - это, грош вам цена, ребята..."

На следующих кадрах красотка уже позировала в обтягивающей мини-юбке, шедшей в комплекте с этим проблемным бикини.

"Ааа, я поняла... Вот, зачем тут идет еще и юбочка впридачу. Это когда га*но-трусы уже можно натягивать на слона - значит, можно надевать юбочку, которая все прикроет. Спасибо!", - вылила эмоции телеведущая.

Ранее мы сообщали, Никитюк показала удивительный подводный мир во время дайвинга на Мальдивах. Леся засняла огромного ската (ширина которых, как правило, достигает до 4,5 м). По ее словам, она "гоняла, как сумасшедшая", за животным.

"Обоср***ся можно. Я их боюсь"; "Скат стал внезапно звездой 😂"; "Он так грациозно танцует!!!👏"; "Смелая девочка👍", - отреагировали пользователи.

Напомним, что Леся Никитюк впервые рассказала, как Зеленский изменил ее жизнь: "В одном носке и трусах..."

Как сообщала Politeka, вся замотанная в бинты Леся Никитюк напугала своим видом, что случилось: "Тело варилось..."