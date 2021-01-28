Недавно украинская певица Настя Каменских сообщила о страшной трагедии в семье - умер ее отец Алексей Иосифович Жмур

В такое тяжелое время звезда делится семейными снимками и воспоминаниями о родном человеке, пишет Politeka.net.

Несколько минут назад артистка опубликовала пост, в котором рассказала, что ее новая песня "Почуття" нравилась папе. Звезда рассказала, что сняла клип на композицию, и видео ждал ее отец, который, к сожалению, скончался до премьеры.

Новая работа певицы рассказывает о чувствах девушки, которая идет под венец, и о ее самых близких людях.

По словам, певицы, ее родственники чувствовали себя счастливыми, когда она выходила замуж.

"Родители с детства учили меня, что любовь - это главное чувство на земле и их трепетные, полные любви и страсти отношения длиною в жизнь, тому лучшее подтверждение", - написала Настя.

Особенно видео ждал отец артистки, ведь в нем снималась его жена.

"Папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру", - написала артистка, подкрепив кадром из клипа, где она позирует вместе с матерью.

Каменских призналась, что хотела отменить выпуск из-за трагедии, однако в итоге поняла - опубликовав материал, она выразит любовь и благодарность своего умершему папе. Поэтому премьера запланирована на 29 января.



"Я счастлива, что в нашей семье любовь, близость и благодарность всегда были на первом месте! И поэтому мне было так важно, чтобы песня прозвучала в канун дня всех влюбленных", - поделилась знаменитость.

Напомним, горе пришло в семью Насти Каменских и Потапа, первые подробности и кадры: "Светлая память...".

Как сообщала Politeka, убитая горем Каменских показала свою маму, внезапно ставшую вдовой: "Настя, мои соболезнования...".

Также Politeka писала, что большое горе потрясло Каменских и победителя "Голос країни" Ганзеру, что известно: "Светлая память".



