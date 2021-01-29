Французский актер Омар Си, звезда сериала "Люпен", сообщил, когда ждать продолжение нашумевшего телешоу производства Netflix

43-летний актер приоткрыл завесу над тайной, которая волновала многих зрителей. Разгадку он опубликовал на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«На этот раз мы уточнили слово «скоро», - написал актер, и опубликовал постер, где сказано, что продолжение сериала выйдет летом 2021 года.

Отметим, первые эпизоды переосмысления истории джентльмена-грабителя стали хитом Netflix. Только за первый месяц его посмотрели зрители с 70 млн аккаунтов. Таким образом сериал перегнал «Ход королевы» (62 млн) и четвёртый сезон «Бумажного дома» (65 млн).

По сюжету, в юности Ассан Диоп потерял отца, которого ложно обвинили в преступлении — герой решил отомстить тем, кто это сделал, со временем превратившись в вора. На выбор профессии его как раз сподвигла история оригинального Арсена Люпена.

Отмети, известие, которое сообщил Омар Си невероятно порадовало фанатов сериала.

«Я надеялся, что это конец этого года, но этим летом еще лучше», «О да, наконец-то!», «Уже не могу дождаться», «Это прекрасная новость», «Как же хорошо!», -пишут в комментариях.

Отметим, что для самого Омара, образ Люпена был ролью мечты.

«Если бы я был британцем, я мечтал бы сыграть Джеймса Бонда, но поскольку я француз, то всегда хотел сыграть Люпена», - говорил он.

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