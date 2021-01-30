Известная модель Белла Хадид показала свежий образ, восхитив фанатов
На фото Белла позирует в платье кремового цвета с вырезами на спине и локтях. Красотка не надевала в этот раз белье, а образ дополнила черными тапочками. Звезда присела на корточки, развернувшись боком к камере. Кадр получился интересным и привлекательным, ведь Хадид выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:
"Очень хорошо!! Твоя кожа", "люблю тебя, так потрясающе", "Ты мой любимый человек", "Боже, я так сильно тебя люблю", "Да королева спасибо", "Я воплощаю свои мечты. Я добьюсь успеха. Я буду жить своей мечтой. Вы все тоже. Любить", "Ты и Кендалл в этот раз превзошли себя", "Невероятная девочка. Сейчас выглядишь просто безупречно", "Моя девочка", "Богиня".
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Мы писали, что известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret блеснула бюстом в красивом лифчике.
На одном из последних фото Белла предстала в красивом зеленом лифчике, который, вероятно, был сделан из шелка.
Ткань красиво подтянула бюст и сжала его, тонкая бретелька едва ли не соскальзывала с плеча.
Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret напрочь забыла о белье, бесстыже сверкнув самым сокровенным
А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria's Secret сжала формы тесным лифчиком, соблазнительные кадры
Также Politeka сообщала, что Белла Хадид сверкнула подпрыгнувшими "персиками" в распутном топике