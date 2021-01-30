Известная модель Белла Хадид показала свежий образ, восхитив фанатов

На фото Белла позирует в платье кремового цвета с вырезами на спине и локтях. Красотка не надевала в этот раз белье, а образ дополнила черными тапочками. Звезда присела на корточки, развернувшись боком к камере. Кадр получился интересным и привлекательным, ведь Хадид выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень хорошо!! Твоя кожа", "люблю тебя, так потрясающе", "Ты мой любимый человек", "Боже, я так сильно тебя люблю", "Да королева спасибо", "Я воплощаю свои мечты. Я добьюсь успеха. Я буду жить своей мечтой. Вы все тоже. Любить", "Ты и Кендалл в этот раз превзошли себя", "Невероятная девочка. Сейчас выглядишь просто безупречно", "Моя девочка", "Богиня".

Мы писали, что известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret блеснула бюстом в красивом лифчике.

На одном из последних фото Белла предстала в красивом зеленом лифчике, который, вероятно, был сделан из шелка.

Ткань красиво подтянула бюст и сжала его, тонкая бретелька едва ли не соскальзывала с плеча.

Напомним, Белла Хадид из Victoria's Secret напрочь забыла о белье, бесстыже сверкнув самым сокровенным

А еще Politeka писала, что Белла Хадид из Victoria's Secret сжала формы тесным лифчиком, соблазнительные кадры

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид сверкнула подпрыгнувшими "персиками" в распутном топике



