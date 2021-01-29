Телеведущая не удержалась от резкого высказывания

Певица и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос проводит время с семьей на отдыхе

Звезда вместе с детьми и мужем отдыхает в теплых краях, откуда делится снимками и рассказывает о "новой" реальности, сообщает Politeka.net.

Красотка публикует как горячие, так и снимки с семьей.

Известно, что сначала Санта вместе с родными прилетели в Дубай, позже они были на Мальдивах, а в одном из последних постов звезда поставила снова геолокацию отеля в ОАЭ.

"Доброе утро! 🤍 Привыкаем к новой реальности 😅 Надо обуваться, одеваться и идти на завтрак, где нет особо выбора и совсем не вкусно 🙈

P.S: правда мы как две капли??🤣", - подписала тогда фото с дочерью артистка.

Примечательно, что на публикацию обратила внимание российская телеведущая Ксения Собчак. Звезда в своем Телеграм-канале "Кровавая Барыня" высмеяла Димопулос.

"Непростая ситуация, конечно, к тому х** привыкнешь", - написала Ксения.

Стоит отметить, что Санта Димопулос с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко.

В 2019 году артистка родила дочь, Софию.

Звезда активно путешествует с семьей и делится снимками с теплых краев. К слову, после родов певица набрала лишние килограммы, однако сейчас в купальниках она выглядит восхитительно.

Фигура Димопулос - стройная и подтянутая, поэтому звезда часто получает вопросы по теме, как ей удалось вернуться к фигуре до родов.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" раздразнила мокрым телом без одежды

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