Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала, какой была до популярности

На фото Ивлеева показалась в коротких шортах, кроссовках и топе. Девушка стояла у раздевалки, расставив ноги на ширину плеч. На еще одном кадре Настя уже показывала, какая у нее была первая серьезная работа. Звезда в майке и штанах держала упаковку помидор. Красотка показала и другие снимки из "прошлой жизни". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Не забывай свои корни, как говорится. Всем мотивации. Первая фотка вообще моя любовь на всю жизнь.

А фотка с помидорами это моя первая серьёзная работа!!!! Мы фасовали помидоры и огурцы, вставали в 4 утра, уходили в 2 дня и поскольку были несовершеннолетними (я и подруга) нас обманули на бабки и вместо 100% обещаных денег, выплатили 50% на двоих!", - написала Настя в публикации.

Максим Галкин сразу прокомментировал снимоки:

"Ну первая фотка вне конкуренции. Даже интересно, что осталось в пакетике в кабинке для переодевания?".

Фанаты поставили более 500 тысяч лайков и написали комментарии:

"Кожаные перчатки топ", "Как молоды мы были", "Такая красивая на кадрах", "Теперь мы знаем, что Настя любит помидоры как на 3 фото".

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