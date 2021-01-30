Певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос похвасталась своим экстремальным отдыхом в Дубае
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Санты в соцсети.
Так, в аккаунте певицы появились сторис, на которых она позирует на большой высоте - локации зиплайна Xline. При этом она указала на снимках геолокацию "Дубай".
На другой сторис Санта позирует на том же месте, только развернувшись к камере спиной. Она загадочно смотрит через плечо, а на фоне можно увидеть живописные пейзажи Дубая. Также можно увидеть колосо обозрения, которое с высоты небоскреба выглядит не таким уж и большим. При этом Санта довольно скромно одета - на ней черные лосины, белая футболка и кофточка с капюшоном.
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По дороге к этому месту Санта сняла сторис в машине с подругами.
"Вы понимаете вообще, что мы неугомонные девушки?" - обратилась она к подписчикам.
Следует отметить, что Санта и ее подруги не зря акцентировали не "неугомонности", ведь незадолго до этого певица решилась на прыжок с парашютом с высоты четыре тыс. метров.
"Сегодня я вычеркнула один пункт из своего BUCKETLIST и пошла навстречу своему самому большому страху - боязни высоты. Эти ощущения невозможно описать! Одно из самых невероятных, фантастических и безумных приключений в моей жизни! Прыжок с парашютом с 4000 метров над красотой Дубая", - поделилась она своими впечатлениями.
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