Актриса Кристина Асмус вызвала переполох в Сети уникальным фото

Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала архивный снимок у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своей еще молодой мамой Радой Викторовной.

И Кристина-школьница, и ее родительница позировали в коричневых дубленках, популярных в 90-е. Будущая актриса держала в руках розовый ранец. Девочка ухватила маму под руку, мило улыбаясь. Рада Викторовна также улыбнулась, еще и помахав в камеру.

"Простите своих родителей", - говорится в подписи.

Пользователи с небывалым ажиотажем кинулись комментировать этот уникальный снимок:

"В этих трёх словах столько боли и жизни💖. Как же это непросто - простить родителей"

"А зачем прощать? Может проще не обижаться?? Благодаря им ты то что сегодня есть!🤷‍♂️"

"Странно что вы на родителей так держите зло"

"Что случилось?"

"Вы помирились с мамой? Шикарные слова! Тоже так считаю!"

"Кристиночка,какая ты милашка.☺️☺️Красотка"

"И у меня была такая же дубленка и шапка😂"

Примечательно, что у Кристины с мамой были натянутые отношения. Только после развода с комиком Гариком Харламовым в 2020-м году появилась информация, что женщины наконец помирились. Так, Асмус выкладывала совместное фото с Радой Викторовной в День матери.

Отметим, Кристина родилась в многодетной семье (у нее две старшие сестрички и одна младшая). Девушка признавалась, что в детстве ей часто не хватало внимания, и это, мол, стало причиной развития комплексов.

"Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше", - делилась своей бедой актриса.

Напомним, скандальная Асмус после развода ошарашила откровением о переменах во внешности: "Побриться налысо или сбрить..."

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус поразила сходством с эффектной блондинкой, в сети ахнули: «Одно лицо».