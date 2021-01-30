Актриса Кристина Асмус вызвала переполох в Сети уникальным фото
Как передает Politeka.net, 32-летняя звезда опубликовала архивный снимок у себя в микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своей еще молодой мамой Радой Викторовной.
И Кристина-школьница, и ее родительница позировали в коричневых дубленках, популярных в 90-е. Будущая актриса держала в руках розовый ранец. Девочка ухватила маму под руку, мило улыбаясь. Рада Викторовна также улыбнулась, еще и помахав в камеру.
"Простите своих родителей", - говорится в подписи.
Пользователи с небывалым ажиотажем кинулись комментировать этот уникальный снимок:
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"В этих трёх словах столько боли и жизни💖. Как же это непросто - простить родителей"
"А зачем прощать? Может проще не обижаться?? Благодаря им ты то что сегодня есть!🤷♂️"
"Странно что вы на родителей так держите зло"
"Что случилось?"
"Вы помирились с мамой? Шикарные слова! Тоже так считаю!"
"Кристиночка,какая ты милашка.☺️☺️Красотка"
"И у меня была такая же дубленка и шапка😂"
Примечательно, что у Кристины с мамой были натянутые отношения. Только после развода с комиком Гариком Харламовым в 2020-м году появилась информация, что женщины наконец помирились. Так, Асмус выкладывала совместное фото с Радой Викторовной в День матери.
Отметим, Кристина родилась в многодетной семье (у нее две старшие сестрички и одна младшая). Девушка признавалась, что в детстве ей часто не хватало внимания, и это, мол, стало причиной развития комплексов.
"Я не умею прощать. Отношения с родителями — это моя самая главная боль. Мне нужно решить эту проблему, иначе я не могу двигаться дальше", - делилась своей бедой актриса.
Напомним, скандальная Асмус после развода ошарашила откровением о переменах во внешности: "Побриться налысо или сбрить..."
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