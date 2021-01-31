Певица Тина Кароль не ожидала такого поворота событий
Как передает Politeka.net, на фан-страничке 36-летней звезды в Инстаграм, опубликовано любопытное видео - певице устроили блиц-опрос о личном (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Тину в изящном черном платье с полупрозрачными вставками, на одном из мероприятий подловили с тремя каверзными вопросами.
Кароль заставили сделать выбор. На раздумья у красотки времени было в обрез.
"Выбирай: "Голос країни" или "Голос Діти"?", - спросили у певицы, но загнать в угол ее не смогли. "Я не выбираю, выбирают меня", - метко ответила звезда.
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"Домашняя еда или ресторан?", - было вторым вопросом. "Ресторан дома", - почти молниеносно нашлась Тина.
"И последний вопрос: Дан Балан или Юлия Санина?", - судя по реакции, этот вопрос все же вогнал звезду в краску, но только на секунду. "Лямур де труа", - кокетливо протянула Тина, одарив зрителей интригующей улыбкой.
Пользователи кинулись с жаром комментировать увиденное:
"Тина 🤝 красиво уходит от вопросов"
"На следующий вопрос Тина ответит азбукой морзе, походу🤣"
"А на последний вопрос она ответила типо как? Я шото не поняла😂" - "в переводе с французского "Любовь на троих")"
"Реакция Тины, как только она услышала имя Дана😂"
"Тина такая Тина 😂❤️❤️"
"Ай Тина Тина как ты красиво уходишь от вопросов 😂😜"
"Ресторан дома...на троих..."
Стоит отметить, во время 10-го сезона "Голоса країни", Тине Кароль и Дану Балану (экс-тренеру проекта) приписывали страстный роман. Артисты не опровергали, но и не подтверждали слухи, а только подливали масло в огонь своими горячими объятиями на публике.
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