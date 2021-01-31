Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила зимним образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала новые фото. Также Адамчук рассказала, что после небольшого перерыва снова вернулась к работе.

"Она вернулась", - коротко написала Марта.

При этом девушка показала фотографии, на которых запечатлена в очень стильном зимнем наряде. Адамчук Позирует в светлом свитере, длинном пальто и широких брюках на фоне заснеженного пейзажа.

Марта просто очаровала модным луком и своей искренней улыбкой.

Звезда "Женского квартала" получила массу комплиментов.

«Она и загадочная, и мечтательная, а ее голос - чистый источник. Она среди других - особая, потому что всегда излучает тепло ...», «Вай, какая шикарная», «Очень красиво», «Люблю», - пишут в комментариях.

Ранее Марта Адамчук показала свою маму. Они сфотографировались вместе во время прогулки на территории университета в Черновцах, который украинцы называют "замком" из фильмов о Гарри Поттере.

Публикация понравилась фанатам и они завалили звезду "Квартал 95" лайками и комментариями. Некоторые обратили внимание, что Марта очень похожа на маму.

Напомним, что Марта Адамчук из "Квартал 95" очаровала взглядом в шикарном платье.

Как сообщала Politeka, Марта Адамчук подыскала себе новую "работу" и ошарашила откровениями.

Также Politeka писала, что артистка Марта Адамчук из "Квартал 95" превратилась из жгучей брюнетки в куклу-блондинку.