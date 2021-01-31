Известная актриса и певица, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук восхитила зимним образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала новые фото. Также Адамчук рассказала, что после небольшого перерыва снова вернулась к работе.
"Она вернулась", - коротко написала Марта.
При этом девушка показала фотографии, на которых запечатлена в очень стильном зимнем наряде. Адамчук Позирует в светлом свитере, длинном пальто и широких брюках на фоне заснеженного пейзажа.
Марта просто очаровала модным луком и своей искренней улыбкой.
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Звезда "Женского квартала" получила массу комплиментов.
«Она и загадочная, и мечтательная, а ее голос - чистый источник. Она среди других - особая, потому что всегда излучает тепло ...», «Вай, какая шикарная», «Очень красиво», «Люблю», - пишут в комментариях.
Ранее Марта Адамчук показала свою маму. Они сфотографировались вместе во время прогулки на территории университета в Черновцах, который украинцы называют "замком" из фильмов о Гарри Поттере.
Публикация понравилась фанатам и они завалили звезду "Квартал 95" лайками и комментариями. Некоторые обратили внимание, что Марта очень похожа на маму.
Напомним, что Марта Адамчук из "Квартал 95" очаровала взглядом в шикарном платье.
Как сообщала Politeka, Марта Адамчук подыскала себе новую "работу" и ошарашила откровениями.
Также Politeka писала, что артистка Марта Адамчук из "Квартал 95" превратилась из жгучей брюнетки в куклу-блондинку.