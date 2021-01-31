Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась упражнениями, которые помогают ей поддерживать форму

Балерина показала видео своей зарядки на странице в Instagram, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть полностью – проскролльте вниз)

«Очень полезные упражнения на разные группы мышц», - написала она.

Волочкова для разминки надела легкие бирюзовые спортивные штаны, черную безрукавку и пуанты.

Свой комплекс упражнений Волочкова начала с бега в планке. Для этого она встала в классическую планку на прямых руках. Затем удерживая положение планка, поочередно поднимала к груди то левое то правое колено. Упражнение она выполняла в довольно быстром темпе, сделав несколько повторений.

Также она показала вариацию этого упражнения, когда правое колено нужно поднимать не ровно, а тянуть к левой руке и наоборот.

Волочкова показала и упражнение для пресса. Для этого она использовала валик, который положила под ноги. Руки при этом остались, как в предыдущих упражнениях. В таком положении нужно сгибать колени и подтягивать их к животу.

Похвасталась балерина и фирменным шпагатом.

Понравились ли упражнения балерины пользователям Сети и сочли ли их полезными неизвестно, поскольку Волочкова не разрешила комментировать свою публикацию.

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