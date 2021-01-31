Известная украинская певица Санта Димопулос, звезда "Танців з зірками", показала себя и ответила на вопросы

На первом фото Санта была совсем маленькой и сидела у отца на руках. Маленькая девочка улыбалась и смотрела в камеру. На втором кадре Димопулос была в прозрачной накидке, под которой можно заметить купальник. Звезда дополнила образ шляпкой, хвастаясь красотой себя и Мальдив. Как можно понять, это современное фото. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тогда кто же ваш папа был по паспорту?", - задал один из фанатов вопрос.

"Украинец", - лаконично ответила Санта и добавила детское фото.

"Отпустили бы своего мужа в отпуск на Мальдивы с детьми от первого брака + бывшая жена?", - написал второй вопрос фанат.

"В наших отношениях я не ставлю вопрос ребром. Он знает мои границы, знает, что может быть не комфортным для меня и не делает этого. Если отвечать на ваш вопрос, то он бы не поехал с детьми и бывшей женой", - написала звезда и опубликовала снимок с отдыха на Мальдивах.

Сообщалось, что певица и победительница шоу "Танцы со звездами" Санта Димопулос похвасталась своим экстремальным отдыхом в Дубае.

Так, в аккаунте певицы появились сторис, на которых она позирует на большой высоте - локации зиплайна Xline. При этом она указала на снимках геолокацию "Дубай".

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