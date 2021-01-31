Популярная певица Тина Кароль поделилась личным роликом с преображением перед съемками

Тина является популярной исполнительницей, которая привыкла привлекать внимание публики довольно яркими и модными образами в Инстаграм. Большинство из образов звезды – дизайнерские костюмы и платья, которые имеют всегда один единственный пикантный акцент.

В этот раз в разделе Стори артистка решила показать новый модный наряд – черное платье на тонких бретельках и с вырезами на обоих бедрах спереди. Легкий нюдовый макияж и аккуратная укладка золотистых локонов превратили образ звезды в достаточно сдержанный, но не без изюминки.

С пикантного ракурса бюст звезды также оказался не скрыт – на втором видео Тина опустила камеру и показала достоинства с новой стороны.

В целом, черное платье с небольшими вырезами подчеркнуло женственность и сексуальность Тины. Образ дополнили черные классические босоножки и ювелирные украшения.

Не так давно Кароль призналась, сколько сейчас весит - 58 киллограмов. Тина долго и упорно шла к этому результату, которым сейчас любуется вся страна, а недавно поделилась секретами своего похудения с поклонниками.

«Клин клином — необходимо кушать жиры. Как бы это сейчас сложно и странно ни звучало. Когда вы кушаете жиры, вы убиваете свои жиры этим больше, чем кажется. Я кушаю масло, сыр, сосиски, сало, но я не ем углеводов. Овощей я употребляю очень мало. Почитайте о таком термине как «кетоз». Необходимо вогнать в него свой организм. Это новая технология, которую от нас почему-то скрывают», — поделилась артистка.

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