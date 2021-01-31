Звезда «Дизель шоу» Егор Крутоголов ответи на обвинения в том, что он с коллегами «продался и выступает в России

Как передает Рoliteka.net, об этом артист написал на своей странице в Facebook.

«По поводу «зради», что «мы продались агрессору» придётся пояснить тем, кто далёк от тв-бизнеса: авторские права на отснятые концерты Дизель Шоу мы передаём каналу и по договору, он в праве распоряжаться контентом, не ставя в известность Дизель Студио. Соответственно, «продаться» мы даже теоретически не можем - это не в нашей компетенции. Поэтому вопрос не к нам, а к правообладателям. О сделке с каналом Че, как и о существовании самого канала Че, узнал из той же заказной статьи, что и вы», - утверждает артист.

Также Крутоголов отрицает, что «Дизель шоу» выступает в России.

«По поводу «концертов в раше» - ложь. Дизель Шоу не давало концертов там никогда и не собирается», - подчеркнул артист.

Крутоголов добавил, что это не единственные фейки, которые распространяются о нем в Сети. При этом он уверен, что вбросы – это метод борьбы с конкурентами на украинском телевидении.

«Например, я читаю сводки о своей политической карьере, что мне предлагали 3 млн $, что я веду переговоры с различными полит силами (видать, торгуюсь) и т.д., но это полный фуфел, который многие из вас глотают, не прожёвывая. Следите за своим рационом и не называйте меня «су*ой» и «запроданцем», не разобравшись в вопросе даже на 1%», - возмутился актер «Дзель шоу».

Отметим, пользователи Сети пишут артисту слова поддержки.

«Мирно продолжайте делать своё дело», «Егор, не обращай внимания, на это всё. Те кто тебя обвиняют, пусть посмотрят на себя в зеркало и ответят на вопрос себе, что они лично сделали для на благо нашей страны. Это всё очередная заказуха, лишь бы оклеветать ваш проект и дело которое вы делаете», «Держитесь, ребята! Вы - умницы», «Егор, Вы просто действительно остались в настроении одни. А соответственно Ваши конкуренты бесятся», - пишут в комментариях.

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