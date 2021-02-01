Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила формами в купальнике

Артистка соблазняет пышными объемами без стеснения, пишет Politeka.net. Поклонники восхищаются фигурой звезды, поэтому постоянно вспоминают одни из ее жарких образов.

В этот раз певица позировала на ступеньках, надев светлый купальник. Большая грудь едва ли вместилась в обтягивающий лифчик, который натянулся на бюсте, создавая опасную ситуацию.

Также Ольга надела крохотные плавочки на завязочках.

"Молчание и улыбка - это два мощных оружия. Улыбка является способом решения многих проблем, молчание же помогает избежать 😉", - написали авторы поста.

За три часа пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Ну вот, с другого ракурса снимок, и всё! Классная внешность, "богатая фигура"! 😀❤️🙌", "Прекрасна💐💐💐", "Улыбка у Оли просто шик и блеск", "Такой итальянский стиль 60-х годов👍🔥😍", "Красивая💯", "Похудела", "Четкая такая🔥🔥🔥👍", "Человек хороший! И поёт она классно! Прям кровь закипает!", "Ну зачем ты волосы обрезала?...", "Какой размер? 3?", "Самосовершенство 👏👏👏🌼🌼🌼🔥🔥🔥🤗🤗🤗", "В кои-то веке Оля улыбается . А то обычно грустная какая-то . Так намного лучше 👏", "Ты прекрасна,я думаю у тебя нет врагов", "У тебя грудь - два самых мощных оружия", - написали, покоренные красотой соблазнительницы-Ольги, пользователи сети.

Напомним, экс-солистка "Серебро" устроила нежные шалости на полу, расставив ножки

А еще Politeka сообщала, что экс-солистка "Серебро" засверкала аппетитными изгибами в полупрозрачном лифе

Также Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" ошеломила пикантной позой в мини-шортиках