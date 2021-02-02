Коммерческая вакцина от коронавируса станет доступной для украинцев
Так, вакцыны в аптеках должны появиться не ранее, чем летом 2021 года. При этом Министерство здравоохранения не может повлиять на сроки появления препарата в аптеках.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".
По словам Степанова, этот вопрос регулируют сами производители вакцины. Примерное время ее выхода на коммерческий рынок Украины министр назвал, учитывая то, как другие страны сейчас ограничивают экспорт препарата.
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Ко всему прочему, стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 зависит от компании-производителя и может варьироваться от семи до более 33 долларов.
Также министр напомнил, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз. Речь идет о препарате производства китайской компании Sinovac Biotech.
Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.
При этом выздоровели – 75,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.
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