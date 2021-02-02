Коммерческая вакцина от коронавируса станет доступной для украинцев

Так, вакцыны в аптеках должны появиться не ранее, чем летом 2021 года. При этом Министерство здравоохранения не может повлиять на сроки появления препарата в аптеках.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Сніданку з 1+1".

По словам Степанова, этот вопрос регулируют сами производители вакцины. Примерное время ее выхода на коммерческий рынок Украины министр назвал, учитывая то, как другие страны сейчас ограничивают экспорт препарата.

Ко всему прочему, стоимость одной дозы вакцины от COVID-19 зависит от компании-производителя и может варьироваться от семи до более 33 долларов.

Также министр напомнил, что Украина уже заключила договор на поставку 1,913 млн доз. Речь идет о препарате производства китайской компании Sinovac Biotech.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 1 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 103,8 млн человек. За минувший день выявили 395 465 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 75,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 107 тыс., Бразилии – 27 тыс. и Британии – 21 тыс.

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