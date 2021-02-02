Омар Си, сыгравший главную роль в сериале "Люпен", разоткровенничался о самом удивительном, что пережил после переезда в США

Так, 43-летний французский актер Омар Си поделился эмоциональными моментами, произошедшими с ним в первые месяцы его пребывания в Лос-Анджелесе, в интервью изданию GQmagazine.

По его словам, у него есть два "сумасшедших воспоминания" - когда он случайно встретил своих кумиров из Голливуда.

"Я помню один день, когда я был перед рестораном, и ко мне подходит парень и говорит мне: «Ах, Омар Си! Гений, мне нравится то, что ты делаешь. Эй, давай обменяемся номерами, мы на днях выпьем с тобой кофе». И что ж, этот парень - Крис Рок, один из моих кумиров, один из тех, кто заставлял меня смеяться больше всего в жизни", - поделился Омар, добавив, что это он должен был просить телефон у звезды, а не наоборот.

"Я думал это безумие", - заявил актер.

Помимо встречи с комедиантом Крисом Роком, ему посчастливилось, также случайно, познакомиться с еще одним легендарным актером.

"А в другой день я был на Comic Con. Находился на стоянке в ожидании машины, кода Сэмюэл Л. Джексон, который также является моим кумиром, выходит из машины и говорит: "Омар, как ты? Вот ты где, круто. Надеюсь увидеть тебя потом". Нормально, как будто я видел его накануне. Я никогда в жизни его не видел", - поделился звезда "Люпена".

По словам Омара Си, ему понадобилось время, чтобы отойти от свалившейся на него славы.

"Я вспоминаю и говорю себе: "Это действительно случилось или у меня галлюцинации?", - разоткровенничалась знаменитость.

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