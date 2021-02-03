Коронавирусная инфекция останется в мире навсегда и никогда не исчезнет полностью

При этом снижение агрессивности пандемии можно ожидать, когда коллективный иммунитет сформируется на уровне 60-70 процентов.

Об этом заявил врач-эпидемиолог Олег Рубан, передает РБК-в Украине.

Он уточнил, что данный возбудитель с нами навсегда, коронавируcная инфекция, но если говорить об уменьшении агрессивности эпидемии - это когда будет у нас формирование коллективного иммунитета на уровне 60-70 процентов.

Специалист заявляет, что в настояще время в Украине коллективный иммунитет граждан сформировался на уровне 30 процентов.

Рубан также высказался о способах снизить угрозу распространения инфекции путем создания безопасного пространства с оптимальной температурой, влажностью воздуха в помещениях с помощью датчиков контроля параметров воздуха (COVID-19 легче всего подхватить во время длительного общения в закрытом помещении).

Напомним, что по состоянию на среду, 3 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились около 104,4 млн человек. За минувший день выявили 451 353 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 2,2 млн пациентов.

При этом выздоровели – 76,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 114 тыс., Бразилии – 56 тыс. и Испании – 29 тыс.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.