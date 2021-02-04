Мужчина с СOVID-19 покончил с собой на глазах медиков

Житель Тернополя боролся с болезнью больше полмесяца, сначала дома под наблюдением семейного врача, а в больницу попал в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медики говорят, что суицидальные настроения у своего пациента заметили сразу. В беседе с врачами, мужчина винил себя в том, что многих успел заразить коронавирусом.

"В беседе всегда проскакивали такие мысли, что он имеет очень тяжелую форму "ковида" и заразил многих. И что человек, который вот так поступил, он не имеет права на жизнь", – рассказал директор Тернопольской городской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

Это были только его внушения, ведь на самом деле в период его инфицирования COVID-19 на месте работы заболел только один человек. Тем временем близкие – мать и жена – были здоровы. Врачи приводили к пациенту психолога, но тот отказался от его услуг.

Мужчину даже перевели в палату под постоянный надзор медиков. На их глазах он и покончил с собой, имея при себе нож.

В частности мужчина перерезал себе сонную артерию прямо на глазах медперсонала.



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