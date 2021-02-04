Известная фитнес-модель и тренер Екатерина Усманова показала себя и рассказала о беге зимой

На фото Екатерина позировала в белом халате, который спустила на плечи, носках и белых тапочках. Усманова дополнила образ красным спортивным боди, стоя у оградки. На улице лежал снеги ибыло довольно холодно, скорее всего. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Почему бегать зимой — полезно?

"Бегать зимой?

Вы что, на улице ведь холодно, скользко, и вообще, у меня есть беговая дорожка"

Да, из-под теплого одеяла верится с трудом, но у зимнего бега есть свои преимущества", - написала Усманова под фото.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"А одеваться для бега как зимой? Чтоб не простыть. Слышала шарф на лицо наматывают, чтоб холодный воздух не вдыхать", "Пробежки на свежем воздухе,особенно утром это круто", "Да, вам наверно было не просто в такую погоду фотографироваться. Не замёрзли? Шикарно", "А я по вечерам бегаю... В темноте... Усталость снимает на ура".

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