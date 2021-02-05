Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как узнать, что вы не нуждаетесь в вакцине от коронавируса



Свой комментарий медик дала "УНН".

По ее словам, вакцинироваться при наличии антител нет смысла.

"Зато имеется потенциальный вред, учитывая то, что заболевание COVID-19 по своей сути является иммунным, и многие механизмы инфекционного процесса при нем только изучаются", - пояснила инфекционист.

Голубовская подчеркнула, что украинцы, которые уже переболели вирусом перед началом вакцинации сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу.

"Переболевшим точно лучше делать", - отметила она.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины раскрыли подробности предстоящей вакцинации.

Чтобы получить прививку необходимо записаться. Запись будет открыта за месяц до начала вакцинации, сделать это можно будет тремя способами:

самостоятельно через информационный портал COVID-19, который сейчас в разработке, где можно будет выбрать удобное медучреждение;

через национальный контакт-центр по противодействию коронавирусу 0 800 60 20 19 – работает круглосуточно;

непосредственно в медучреждении.



Отметим, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 1 237 169 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели - 1 063 591 человек, летальных исходов - 22 707 (по состоянию на 5 февраля).



Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.







