Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как узнать, что вы не нуждаетесь в вакцине от коронавируса
Свой комментарий медик дала "УНН".
По ее словам, вакцинироваться при наличии антител нет смысла.
"Зато имеется потенциальный вред, учитывая то, что заболевание COVID-19 по своей сути является иммунным, и многие механизмы инфекционного процесса при нем только изучаются", - пояснила инфекционист.
Голубовская подчеркнула, что украинцы, которые уже переболели вирусом перед началом вакцинации сдать ИФА-тест на антитела к коронавирусу.
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"Переболевшим точно лучше делать", - отметила она.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины раскрыли подробности предстоящей вакцинации.
Чтобы получить прививку необходимо записаться. Запись будет открыта за месяц до начала вакцинации, сделать это можно будет тремя способами:
- самостоятельно через информационный портал COVID-19, который сейчас в разработке, где можно будет выбрать удобное медучреждение;
- через национальный контакт-центр по противодействию коронавирусу 0 800 60 20 19 – работает круглосуточно;
- непосредственно в медучреждении.
Отметим, что за все время пандемии в Украине было подтверждено 1 237 169 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели - 1 063 591 человек, летальных исходов - 22 707 (по состоянию на 5 февраля).
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
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