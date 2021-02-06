Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала себя на студии

На фото Ольга позировала в топе и штанах. Девушка стояла у торшера, а на голове можно увидеть у красотки наушники. Серябкина снова работала на студии звукозаписи, как можно понять, ведь рядом на штативе былы микрофон. Певица опубликовала несколько фотографий, показывая себя из разных ракурсов. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы точно этого давно ждали", - написала девушка.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Моя самая красивая", "Мы уже ничего не ждем", "Может ты улыбнешься?", "Лучшая", "Когда второй сборник стихов будет?", "Будет очень классная песня", "Это название песни? Вообщем ждем от тебя больше классных песен", "Я давно жду тебя у себя дома", "Оленька, одевайтесь теплее", "Ничего себе", "Я люблю тебя, дорогая, я большой поклонник тебя, мама, люблю тебя все время, дорогая", "Как можно с такими буферами ходить", "Огонь девочка, что там говорить...".

Мы писали, что известная певица Ольга Серябкина покорила формами в купальнике.

В этот раз певица позировала на ступеньках, надев светлый купальник. Большая грудь едва ли вместилась в обтягивающий лифчик, который натянулся на бюсте, создавая опасную ситуацию.

Напомним, экс-"Серебро" в прозрачном белье показала свой большой "ресурс"

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